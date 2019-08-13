Украинский суд отказался арестовать два судна из России

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Суд Херсона отказался арестовать два российских судна: подозреваемую в контрабанде нефтепродуктов в аннексированный Крым "Марию" и задержанный еще в прошлом году танкер "Механик Погодин".

Оба заседания Херсонского городского суд состоялись 13 августа. На них судьи отклонили соответствующее ходатайство СБУ и прокуратуры Автономной республики Крым (в первом случае) и СБУ (во втором).

Прокуратура Крыма уже выразила намерение обжаловать судебное решение.

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Напомним, 10 августа прокуратура АР Крым провела в Херсоне обыск на судне "Мария", которое заподозрили в нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию.

Согласно начатому уголовному производству, в июне 2015 года, когда это судно называлось "Вилга", на нем поставляли топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный Севастополь.

Танкер "Механик Погодин" был задержан в Херсоне в августе прошлого года по причине того, что его владелец включен в санкционный список Украины.

Напомним, в июле СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

После того, как оказалось, что члены экипажа не причастны к случившемуся, их задерживать не стали и освободили.

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