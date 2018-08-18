Стал известен срок ареста российского судна "Механик Погодин"

Российское судно "Механик Погодин", находящееся под санкциями, заблокировано на три года в порту Херсона. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Изет Гданов, передает "Громадське радио".

"10 августа актив данной компании, а именно судна Механик Погодин, был заблокирован на три года в порту города Херсон", – сказал он.

Ранее экипаж танкера не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии. Гданов такие действия экипажа назвал незаконными и добавил, что моряки, "в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность".

Кроме того, он отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз.

"Каждая страна имеет право и обязана контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы – а там есть жалобы, и его экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", – заверил Гданов.

Как стало известно, генеральный консул РФ в Украине посетил задержанное российское судно.

Напомним, 10 августа, СБУ заблокировала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек. Причиной задержания стал тот факт, что судовладелец включен в санкционный список Украины. Теперь Украина может конфисковать и пустить с молотка задержанный российский танкер.

Танкер доставил дизельное топливо из Туркмении в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering, распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria.