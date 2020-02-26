Украл "Жигули": в сети появилось видео яркого задержания "гонщика" в Николаеве

Мужчину с погоней ловили по всему городу

В Николаеве угонщик на "Жигулях" во время погони от полицейских на скорости влетел в иномарку. В сети появилось видео задержания мужчины.

Все произошло 25 февраля. Как выяснилось, в тот день полицейские получили ориентировку на розыск бежевого ВАЗ-2106. Машину копы заметили на улице Винграновского. Сначала они приказали водителю остановиться, но тот только прибавил скорость – полицейские бросились в погоню. Полицейские гнались за мужчиной по всему городу.

Скрыться от патрульных угонщику так и не удалось. На проспекте Мира возле рынка "Колос" водитель "Жигулей" не справился с управлением и влетел в припаркованный у обочины Volkswagen.

Реклама

После ДТП к авто подбежали сразу пять полицейских, которые требовали покинуть салон и пытались выбить окна. После этого им удалось достать из салона мужчину и надеть ему наручники.

Ранее в Николаеве полицейские задержали пьяного таксиста, который пытался сбежать от патрульных, а после задержания признался, что "гнался за гномиками".

Напомним, не так давно в Днепре погоня за рэкетирами закончилось трагично – преступники на автомобиле влетели в людей. Один из пешеходов погиб на месте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама