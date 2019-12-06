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Уличный торговец решил распилить забор, мешающий ему носить товар, в Николаеве: видео

6 декабря, 16:00

Мужчина торговал в неустановленном месте, но это его не смутило

Жители Николаева зафиксировали на видео, как мужчина, торгующий в неустановленном месте, невозмутимо пилит металлический забор. Ограждение разделяло проезжую часть и тротуар. Правоохранителям, которые прибыли на место, торговец объяснил, что так прокладывает себе путь для переноски товара.

Напомним, ранее, да и сейчас тоже в Украине идет борьба с торговлей в неустановленных местах, стихийной торговлей и ларьками. Так недавно новости "Сегодня" писали о том, как центр Одессы очистили от стихийных торговцев, аттракционов и животных. Для этого чиновники и муниципальная стража провели несколько рейдов.

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Также прошел демонтаж незаконных ларьков в Киеве: коммунальщики снесли "посольство" и биотуалеты. Контролировали процесс демонтажа киоска вооруженные полицейские, хотя никто агрессивно не препятствовал работе коммунальщиков.

Но наверное, активнее всего поработать коммунальщикам пришлось на Центральном ж/д вокзале украинской столицы, где торговые точки гнездились годами.

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торговля Николаев вандализм забор

Источник: Сегодня

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