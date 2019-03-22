Ураган в Чернигове: с магазина сорвало крышу, агитационный стенд травмировал пенсионера

Со здания по улице Шевченко, 42, ветром сорвало железную кровлю

Ураган в Чернигове: с магазина сорвало крышу, агитационный стенд травмировал пенсионера 2019-03-22T16:21:00+02:00 Другие регионы Со здания по улице Шевченко, 42, ветром сорвало железную кровлю



















В Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.

Со здания по улице Шевченко, 42, ветром сорвало железную кровлю. Движение для автомобилей затруднено, а троллейбусы остановились. Есть оборванные провода. Организацией дорожного движения занимаются простые прохожие, так как экипаж полиции проехал мимо места происшествия. Пострадавших нет, – сообщает местный сайт 0462.ua.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в микрорайоне Масаны почти полностью разрушена крыша магазина стройматериалов.

Кроме того, известно о поваленных деревьях в центре города, а также есть факт травмирования пожилого мужчины агитационным стендом на Красной площади, где проходил митинг в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины. Стенд буквально снесло ветром, и он ударил пенсионера.

В пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области УНИАН уточнили, что пока нет полной картины разрушений в областном центре.

"В ГСЧС поступают звонки о снесенных крыши в частном секторе и поваленных деревьях. На нескольких объектах, в том числе на Масанах, работают наши сотрудники", – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Укргидрометцентра, днем 22 апреля в северных, центральных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (объявлен 1-й уровень опасности, желтый).

Накануне в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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