Как часто в Украине пешеходы гибнут в ДТП: названы пугающие цифры

На каждого погибшего в Украине приходится десять пострадавших

Фото: 24.kz.

В ответ на запрос сайта "Сегодня" в Департаменте патрульной полиции сообщили, что за январь-август 2019 г. в Украине произошло 100 236 ДТП, из них 15 893 с пострадавшими, в которых погиб 1991 человек, а еще 20 218 людей было травмировано.

Кроме того, за указанный период было зафиксировано 5369 ДТП при участии пешеходов, из них 4886 – с пострадавшими, в которых погибло 660 людей, а 4610 было травмировано. Как мы видим, 13,5% пешеходов, пострадавших в ДТП ­– умирает.

Новости "Сегодня" сообщали, что под Ровно произошло ДТП. Там водитель автомобиля Hyundai Elantra при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулась с мотоциклом Viper. От удара байк отбросило на другую сторону дороги. В результате травмы получили 70-, 54- и 63-летние местные жительницы, шедшие по дороге .

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А в Броварах под Киевом пешеходам повезло значительно меньше – там пьяный коп въехал в остановку общественного транспорта . Он сбил семейную пару и велосипедиста – от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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Напомним, 22 сентября масштабное ДТП произошло в Новоград-Волынском районе Житомирской области, где погибли девять человек, еще 10 – были травмированы.

А 21 сентября под Одессой столкнулись автоцистерна и переполненная маршрутка: погибли также девять человек.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "ДТП с пешеходами: кто оказывается жертвами и как обезопасить города" .

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