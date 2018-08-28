В Александрии поймали кладбищенского вора

В городе Александрия Кировоградской области полиция задержала местного жителя, грабившего могилы на одном из городских кладбищ. По информации правоохранителей, мужчина с корыстных побуждений совершал кражи металлических изделий из мест захоронений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

"В настоящее время проводится проверка на возможную причастность 41-летнего ранее судимого местного жителя к совершению аналогичных преступлений. Также решается вопрос об объявлении лицу подозрения", – рассказал о ходе следствия и.о. начальника Александрийского отдела полиции Владимир Хвостов.

Расследование в рамках уголовных производств, начатых по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины, продолжается. За эти действия законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Напомним, ранее случай разграбления могилы произошел в Одесской области, где из могилы с покойным выкрали золото. Неизвестный разрыл могилу на кладбище в Шабо и похитил золотые украшения. Полицейские сумели найти злоумышленника, которым оказался 33-летний ранее судимый местный житель.