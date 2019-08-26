В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берега

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В Азовское море вынесло девушку на надувном матрасе – она оказалась в одном километре от берега. Инцидент произошел в Геническом районе.

На помощь терпящей бедствие отдыхающей отправились сотрудники полиции Херсонской области, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции.

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"В ходе наблюдения за соблюдением правопорядка на воде напротив села Геническая Горка полицейские увидели надувной матрас, который унесло волнами за километр от берега. Правоохранители срочно направились в его направлении и услышали крики о помощи. Как выяснилось, на матрасе находилась молодая женщина, которую волны отнесли в море", – сообщили в полиции.

По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, женщина была очень измождена, и, несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море.

Полицейские подняли пострадавшую на борт служебного катера и вернули на берег.

Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

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