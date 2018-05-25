В центре Николаева "МАЗ" въехал в троллейбус: стойку поручня вырвало и отбросило на детей

Во время аварии пострадали женщина и двое детей, их госпитализировали

Днем в пятницу, 25 мая, на улице Пушкинской в Николаеве столкнулись седельный тягач "МАЗ" и троллейбус, курсирующий по городскому маршруту № 6.

Оба транспортных средства двигались по Пушкинской, со стороны ул. Большой Морской, в направлении Ингульского моста. Троллейбус, высадив пассажиров на остановке "Адмиральская", начал двигаться дальше, в сторону моста. В этот момент в него сзади на скорости врезался седельный тягач, – сообщают Novosti-n.org.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса: женщина и двое детей. На месте происшествия прибыло три автомобиля скорой помощи. Пострадавшие дети доставлены в областную детскую больницу, женщина — в БСМП.

По словам очевидца аварии Александра Иваненко, перегруженный грузовик со стройматериалами врезался в троллейбус №6, "забитый" горожанами, детьми и выпускниками с лентами через плечо. По его словам, удар был очень жесткий, и не обошлось без пострадавших.

"Удар очень жесткий, от которого все полетели на пол, потеряли сумки очки и кепки детей. Шум, плач детей, открывание дверей и всех вывели на улицу... Скорая приехала очень быстро, 7 минут и двум девочкам-выпускницам, что ударились о стойку поручня, которую вырвало с корнем, стали оказывать помощь. Кажется, не сильно пострадали , но все возможно, ибо и стресс, и удар были сильнейшими (у самого шею потянуло). То, что мужик в трусах – водитель – не выдержал дистанцию, очевидно, но его трал явно перегружен стройматериалами выше крыши. Вот и занесло под троллейбус", — сообщил в Фейсбуке Александр Иваненко.

Как отметили в полиции, оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Из-за аварии на ул. Пушкинской образовался огромный автомобильный затор от ул. Спасской в сторону микрорайона Соляные. Движение регулирует полицейский.

Накануне сообщалось, что троллейбус без тормозов влетел в маршрутку в Днепре.

А в Киеве на Подольском спуске загорелся троллейбус, который ходит по маршруту №18.

Также мы сообщали, что семеро человек госпитализировали в результате столкновения маршрутки №40 с троллейбусом №24 во Львове. Авария произошла на пересечении улиц Зеленой и Луганской.