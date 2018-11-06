Декларации с врачом подписали более 20 миллионов украинцев

Медицинская реформа продолжает набирать обороты. Уже почти 21 миллион украинцев подписали декларации с семейными врачами.

Стоит отметить, что одно из новшеств медреформы – это бесплатное медобследование: самые распространенные анализы, УЗИ, рентген. Единственное условие – направление от семейного врача.

Надо прийти к семейному врачу, с которым есть декларация, посоветоваться, что нужно сделать, какие обследования. Он выпишет направление. Идешь в больницу и в больнице тебе все сделают. И именно за тебя государство, опять таки, заплатит.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман рассказывал подробней, какие медуслуги для украинцев будут бесплатными в 2019 году. Глава правительства назвал дату, когда начнет работать программа по бесплатному медобследованию.

Отметим, что украинцы и в дальнейшем будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения. Она будет оказываться независимо от того, подписали они декларацию с врачом или еще продолжают его искать. Сайт "Сегодня" писал, что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию с врачом.

А пока в Украине продолжается кампания "Врач для каждой семьи", врачи уже нашли способ, как обманывать украинцев. Ранее мы рассказывали, что не так с декларациями в украинских больницах.