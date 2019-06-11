В Черкасской области пьяный пациент избил водителя "скорой"

Пострадавшего госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга

В городе Золотоноша Черкасской области пьяный пациент избил водителя скорой помощи.

Как выяснилось, бригаду медиков вызвал посетитель одного из ресторанов города и пожаловался на плохое самочувствие. Но когда его привезли в больницу, мужчина поднял скандал. Мол, дорогой его слишком трясло в машине. Водитель "скорой" пытался успокоить нетрезвого пациента, а тот набросился на него с кулаками и не прекратил бить даже когда приехали копы.

Водителя госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга. Против нападавшего открыли уголовное дело. А полицейских, которые не помешали агрессивному пациенту, ждет служебное расследование.

Напомним, не так давно в Ровно на врача "скорой" напали во время оказания медицинской помощи пациенту. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками.

А в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти.

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