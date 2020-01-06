В Черкасской области пьяный водитель сбил детей: один ребенок погиб

Фото: ГУНП в Черкасской области

В Черкасской области произошло смертельное ДТП – пьяный водитель сбил двух детей. Один ребенок погиб.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что авария случилась около 17:00 5 января в Корсунь-Шевченковском районе. Дети попали под колеса легковушки ВАЗ. Второго ребенка отправили в больницу.

Пьяного водителя уже задержали копы, открыто уголовное производство.

Также мы сообщали, что 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Законопроект вводит институт уголовных проступков в Украине.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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