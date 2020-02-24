В Черкасской области расцвела уникальная плантация подснежников (видео)

Среди февраля в Холодном Яру разбушевалась самая настоящая весна. В Черкасской расцвели подснежники. И это – единственная в мире равнинная популяция. Краснокнижные растения запрещено уничтожать. Как охраняют редкие цветы, решили проверить новости "Сегодня".

Будущие биологи и экологи обустраивают лагерь. В течение нескольких недель они будут охранять подснежники от браконьеров. Наибольшие поляны обозначают красными лентами, чтобы редкие растения не вытаптывали.

"Огораживают территорию, чтобы туристы, зрители, которые приедут смотреть на такое прекрасное, по моему мнению, зрелище, не заходили на определенную территорию", – объясняет третьекурсник Руслан Дзюба.

Каждые полчаса территорию обходят студенческие патрули. Будущая экологиня Анна Артеменко приезжает защищать краснокнижные первоцветы уже второй год подряд. Радуется, что нарушителей становится все меньше:

"Люди перестают рвать цветы. Основное правонарушения – это то, что они заходят за ленту, чтобы сфотографироваться".

Два десятка лет назад подснежники цвели на площади не более гектара. А сейчас разрослись на целых 60 гектаров. В Холодном Яру – единственная в мире плантация подснежников складчатых. Название свое эти краснокнижные цветы получили из-за ребристой формы листочка со складкой посередине. Обычно подснежники начинают цвести в марте. Но в этом году из-за аномально теплой зимы зацвели на месяц раньше. Но это не повредит растениям.

Максим Гаврилюк, директор учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого:

"Подснежник – холодостойкое растение. Оно за длительный период эволюции приспособилось к различным погодным условиям. Даже если в ближайшее время будет похолодание, они спокойно отцветут, дадут семена". В тренде Ванна картошки и платные "комнаты для длительных свиданий": Малюська показал СИЗО в Виннице

Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают полюбоваться цветущими полянами. Без студенческого патрулирования, – говорят лесоводы, – трудно было бы сохранить цветы.

Василий Борота, главный лесничий Каменского лесхоза:

"Обычно всегда мы сотрудничаем со студентами. В выходные дни лесная охрана также специально приезжает на эти участки, потому что посещаются очень массово они населением местным".

Студенты будут патрулировать, пока подснежники не отцветут. Ориентировочно – до середины марта.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как военный пенсионер сам восстанавливает популяцию подснежников в Украине. Мужчина выращивает подснежники на своем огороде и продает их за символическую сумму.

Также мы выяснили, как и кого будут наказывать за уничтожение краснокнижных первоцветов.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама