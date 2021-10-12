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В Чернигове из-за отравления грибами умер молодой мужчина

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
12 октября, 16:44
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Среди них была бледная поганка. Пострадавшего сначала госпитализировали в больницу, где позже наступила смерть
Мужчина умер из-за отравления грибами. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчина умер из-за отравления грибами. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернигове 26-летний мужчина умер после употребления грибов домашнего приготовления. Среди них была бледная поганка.

Об этом сообщил ГУ "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

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Мужчина скончался в больнице

Как стало известно, 26-летний житель Чернигова умер в больнице после употребления жареных зеленок, среди которых, вероятнее всего, была бледная поганка.

Сколько всего случаев отравления грибами в Чернигове с начала года?

Всего по Черниговской области с начала года зарегистрировано 14 человек с отравлением грибами, в том числе четыре ребенка. Умерло три человека, в том числе два ребенка.

Отравление грибами. Фото: "Клиника Шаритель"
Отравление грибами. Фото: "Клиника Шаритель"

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Симптомы отравления грибами и первая помощь

По информации Министерства здравоохранения Украины, отравление грибами является наиболее тяжелым пищевым отравлением человека. Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней. Среди них:

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • духота;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • бред, появление галлюцинаций.

Первая помощь в случае отравления грибами:

  • срочно звоните в скорую — общий номер 103;
  • промойте желудок простой водой;
  • соблюдайте постельный режим;
  • пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) — это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
  • примите сорбенты.

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты — это может ускорить всасывание токсинов в организм. Самолечение опасно для жизни! Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

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Ранее мы писали:

  • В Винницкой области умерли от отравления двое маленьких сестер. Известно, что дети отравились грибами или ягодами.
  • В отеле под Одессой отравились 9 детей из Киева. У несовершеннолетних — острая кишечная инфекция.

  • В Кировоградской области зафиксировали два смертельных случая отравления грибами. Умерли две женщины.

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