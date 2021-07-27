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В Чернигове массажистка случайно свернула шею клиентке

27 июля 2021 0:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Впоследствии пострадавшая умерла в неврологическом отделении одной из больниц города

Прокуратура подозревает массажистку в убийстве по неосторожности / коллаж "Сегодня"

Прокуратура подозревает массажистку в убийстве по неосторожности / коллаж "Сегодня"

В Чернигове 49-летнюю массажистку подозревают в убийстве по неосторожности своей клиентки во время проведения массажа на дому.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской окружной прокуратуры.

Установлено, что 49-летняя подозреваемая, проводя сеанс массажа у себя дома, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника клиентки, вследствие чего у нее возникла закрытая позвоночная спинномозговая травма с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Впоследствии пострадавшая умерла в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.

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"В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей", - заявили в прокуратуре.

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Подозреваемой инкриминируют убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, из психоневрологической больницы под Кривым Рогом сбежал пациент с шизофренией. Перед побегом он до смерти забил медбрата ножкой от стула.

Мы также писали, что в Днепре пациент покончил жизнь самоубийством в больнице, перерезав себе горло.

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