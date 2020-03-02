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В Чернигове полицейские встали на коньки ради детей из неблагополучных семей

2 марта, 20:41

Екатерина Степаненко

Правоохранители помогали детям держаться на льду и учили правильно двигаться

Полицейские встали на коньки ради детей. В Чернигове правоохранители вышли на лед городского катка вместе с сиротами, детьми из неблагополучных семей и семей военных. Развлекали детей прямо в форме. Для этого мероприятия среди правоохранителей специально выбирали тех, кто хорошо умеет кататься на коньках. Они помогали детям держаться на льду и учили их правильно двигаться. Вместе с полицейскими развлекались около полсотни детей.

Елена Данилец, психолог Черниговского социального центра реабилитации детей:

"Многие из них впервые увидел коньки, впервые встали на лед. Но они учатся. Они с удовольствием тянутся ко всему новому. Это очень классно и это очень здорово для их социализации. Это сближает и поэтому дети воспринимают полицию не как врагов, а как друзей Это очень здорово!"

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Виннице копы провели необычную акцию, разложив десятки мягких игрушек на проезжей части. Каждый мишка, зайчик или слоненок символизировал одного сбитого на дороге ребенка.

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А еще недавно мы собрали ТОП самых громких героических поступков полицейских Украины. И выяснили, так полицейским удается снимать с крыш решивших покончить с собой подростков и вынимать людей из разбитых в хлам автомобилей.

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полиция правоохранители Чернигов коньки полицейские

Источник: Сегодня

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