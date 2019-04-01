Как развлекались киевляне 100 лет назад: на велосипедах ездили только мужчины, а бордели посещали и женщины

Вход в парки был платным, но в них горожанине могли покататься на "американских горках" или даже иногда на воздушных шарах

Без томных вечеров. В зимнее время одним из любимых развлечений киевлян было катание на коньках, причем прямо посреди Днепра. Фото: К. Малеев.

Как развлекались киевляне 100 лет назад: на велосипедах ездили только мужчины, а бордели посещали и женщины Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b96/84c/5c9b9684c198e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b96/84c/5c9b9684c198e.png 2019-04-01T16:30:00+03:00 Другие новости Вход в парки был платным, но в них горожанине могли покататься на "американских горках" или даже иногда на воздушных шарах

Жители столицы знали толк в развлечениях во все времена. Изучив старые газетные хроники, рекламы, афиши и книги о старом Киеве, "Сегодня" узнали, как скрашивали свой досуг киевляне без кинотеатров, интернета и торговых центров. К примеру, 100 лет назад вход в большинство парков был платным, но, попав туда, горожанин мог покататься на "американских горках" или даже иногда на воздушных шарах. Также местные жители одними из первых начали играть в футбол и азартные игры, которые часто сопровождались шумными застольями. Многие виды развлечений, запрещенные сейчас, в те времена были абсолютно легальны, и наоборот: бордели или дома терпимости процветали здесь многие годы, а вот танец канкан чуть не запретили.

Велодосуг: запреты и цены

Велосипеды появились в Киеве в последней четверти XIX века и были привилегией знатных горожан. Городские власти их не очень любили: к примеру, в 80-х годах XIX века разрешали ездить только в Царском саду, женщинам вообще запрещалось кататься на них в черте города, поэтому часто их велопрогулки происходили за пределами Киева, в дачных поселках. А мужчины должны были ездить тихо, да и то в пределах парков. Всякие запреты передвижения по городу на велотранспорте были сняты для мужчин лишь в 1892 году, а для женщин — в 1895-м.

Но запретов оставалось немало, например, не позволялась "езда очень быстрая и вперегонку, а также езда без руля и без звонка, равным образом и в ночное время без зажженного фонаря". Также велосипедистам запрещалось ездить с голыми руками и ногами.

"В теплые майские дни моя прабабушка и ее подруги брали велосипеды и выбирались на променад в дачные поселки. Их под Киевом было много — Святошино, Пуща, Васильчикова дача, Дарница. Любили больше всего Пущу-Водицу, она недалеко от нашего дома, и там был настоящий хвойный лес с озерами", — рассказывает Константин Малеев.

Кстати, купить велосипеды в Киеве можно было в магазине на ул. Крещатик, 32 (здание сохранилось), или в магазине со звучным названием "Стрела" на Фундуклеевской, 10 (теперь ул. Богдана Хмельницкого). Здание сохранилось, но стоит бесхозное. Велосипед стоил от 80 до 150 рублей. А вот месячная зарплата гувернантки, например, составляла лишь 10—12 рублей, учителя — от 25 рублей. Если велосипед сломался, то в начале ХХ века его легко можно было починить в магазине Гурковского на Большой Васильковской, 10. Это красивое угловое здание сохранилось до наших дней.

С оговорками. Киевлянкам разрешили велопрогулки в городе в 1895-м. Фото: К. Малеев

Танцы и коньки: от канкана до Днепра

Так как климат в Киеве 100 лет назад был холоднее, чем сейчас, жители города могли довольно долгий период довольствоваться катанием на коньках (примерно с ноября до конца марта). Излюбленным местом для массовых катаний был Днепр в районе нынешнего речного вокзала и Почтовой площади. Правда, купить себе коньки могли позволить лишь зажиточные горожане — стоимость пары стартовала от 50 рублей.

Сохранились уникальные фотографии этих зимних забав. На них видно, как люди радостно кружат по льду.

"Семья моих предков Нечаевых любила не просто гоняться на коньках по замерзшему Днепру в районе Почтовой площади, они проводили небольшие соревнования. И конечно дурачились на льду, толкая друг друга. Они были счастливы, и им было хорошо", — рассказывает "Сегодня" Константин Малеев, житель самого старого жилого дома Киева на Контрактовой площади, 7.

Особенно любили кататься на коньках влюбленные пары в праздничные новогодние и рождественские дни. Это было неимоверно романтично и весело в ритме танца.

Кстати, танцы всегда были важным атрибутом отдыха киевлян. Студенты университета Святого Владимира (ныне КНУ им. Шевченко) и знатные горожане на балах любили танцевать венские вальсы и популярные в то время фокстроты. Горожанам "попроще" было предоставлено куда больше выбора. Они могли плясать как народные танцы, так и необычные по тем временам. Трудно представить, но, например, канкан 100 лет назад считался порочным танцем. Хотя его любили танцевать в Киеве как мужчины, так и женщины. А вот депутатам Городской думы канкан почему-то не нравился, и они хотели его даже запретить, но до этого дело не дошло, не нашлось веских аргументов.

Футбол: играли студенты и в обед на заводах

Киевляне полюбили футбол с первых лет его появления в городе. И история это подтверждает. Правда, исследователи еще не выяснили точную дату начала первых футбольных соревнований, они сходятся в одном — в начале ХХ века гонять мяч уже было не в диковинку. Считается, что первыми в футбол в Киеве стали играть чехи, представители "Сокольского движения". Рабочие завода Я. Гретера и И. Криванека ("Большевик") любили гонять мяч на обеденном перерыве. Но эти игры были больше аматорскими, для отдыха после тяжелой работы.

Одним из очагов профессионального футбольного движения в Киеве был Политехнический институт, студенты которого создали в 1906 году команду "Политехники". В 1911 году семь киевских клубов организовали городскую лигу футбола, куда входили спортивно-гимнастический кружок при Политехническом институте, кружки "Славия", "Спорт", "Феникс", "Любители спорта", Польское гимнастическое общество. Команда "Политехники" выигрывала матчи Киевской футбольной лиги несколько раз — в 1911, 1912 и в 1916 годах. В 1912 году на Лукьяновке даже построили первый в городе футбольный стадион с деревянными трибунами на 1750 мест. Он сгорел после Первой мировой войны.

Все для спортсменов. Первое поле для футболистов открыли еще в 1912 году на Лукьяновке. Фото: wikipedia.org

Парки: платный вход, концерты и качели

Столичные парки имперских времен были платные. Однако в один из них вход был бесплатным — это парк "Владимирская горка". После открытия в нем памятника князю Владимиру (28 сентября 1853 года) за парком следили спустя рукава. И лишь в 1888 году ему стали постепенно придавать вид, похожий на современный. Для этого была создана Садовая комиссия, которая к 1902 году обустроила парк на "швейцарский манер" с пешеходными тропинками и крутыми спусками. В парке можно было неплохо отдохнуть простым горожанам — они могли пострелять в тире, попить кофе и чай в специальном павильоне, могли пригубить и крепкий алкоголь в водочной будке. Для интеллектуального променада гости могли посетить панораму "Голгофа" (стоимость билета 50 копеек) — художественную композицию, изображающую муки Христовы. Ее разрушили в 1935 году.

Купеческий сад. На летней эстраде парка любил выступать украинский театр Николая Садовского

Платные парки предоставляли куда более интересные услуги. Самым популярным из платных парков был "Шато-де-Флер", открытый во второй половине ХIХ века (располагался на месте теперешнего стадиона "Динамо"). Парк был необычным для киевлян того времени. Ведь там вместо деревьев были созданы красивые клумбы. Горожане его называли "Цветочный парк". Входной билет стоил 40 копеек. За эти деньги можно было не только поесть в ресторане, но и потанцевать на летней площадке и посмотреть на всякого рода шоу-программы. От выступлений духовых оркестров и цирковых шоу до полета воздушных шаров. Кстати, именно там впервые выступил будущий самый сильный человек планеты Иван Поддубный.

Конкурентом "Цветочного парка" мог стать парк "Эрмитаж" на Трухановом острове, напротив Почтовой площади. Интересно, что тогда этот парк, как и вся нынешняя левобережная часть Киева, считался частью Черниговской губернии (!), но обслуживал он исключительно киевлян, которые добирались туда на лодках и речных трамваях.

Мода. Дамы в парках "выгуливали" дорогие наряды

Парк получил городскую славу в 1893 году благодаря постройке там "светящегося" фонтана. Его струи подсвечивались цветами радуги. Также там были первые в городе "Американские горки"! Правда, цены в парке были далеко не божеские. Увы, после событий 1917—1921 годов фонтан демонтировали, а парк отдали под застройку — тут возвели здания рабочего поселка. Сейчас здесь снова создана зона отдыха с пляжами и кафе.

Богатые жители города могли позволить себе развлечься и в Купеческом саду (ныне Крещатый парк), созданном в конце ХІХ века. Там была прекрасная смотровая площадка с одним из самых волшебных видов на Подол и Днепр. Городская элита слушала там выступления известных оркестров со всей Европы. А вот Летний театр сада с весны до осени арендовал украинский театр под руководством Николая Садовского. Киевляне воистину обожали этот, как тогда говорили, народный театр. В парке киевские модницы "выгуливали" свои новые платья и шляпки, а также обменивалась (за бокалом шампанского, конечно же) последними новостями из жизни города.

Существовал в те времена и парк "Венеция" у Цепного моста, однако в путеводителях по Киеву почему-то сообщалось, что там "программа развлечений не блистала богатством разнообразия". Поэтому и вход туда стоил всего 10—15 копеек. Парк был излюбленным местом для пикников на природе.

Пуща-Водица. Прогулка на лодках — излюбленная забава горожан

Бильярд и водочка: чем завлекали в отелях Киева

Строительный бум начала ХХ века расплодил по городу большое количество отелей. Бизнесмены соперничали между собой и завлекали в свои номера не только развлечениями, но и современными технологиями — электрическим освещением и централизованным отоплением. Например, отель "Прага" на улице Владимирской был главным местом для любований городскими пейзажами (здание сохранилось, но пустует). Именно в этом отеле находился ресторан на крыше и обзорная площадка, с которой сделано множество красивых фотографий Киева тех лет.

Старейшая гостиница Киева "Европейская" на месте нынешнего Украинского дома предлагала своим посетителям "Обеды и пиры по заказу. Биллиардная с биллиардами для русских партий и карамболей (один из видов бильярда)". Кстати, богатые горожане могли купить бильярдное оборудование в магазине Якова Левина на Покровской, 11 (домик сохранился). Гостиница также предлагала гостям совершить прогулку по Днепру на собственных моторных лодках. Обеспеченные граждане могли поиграть в казино, правда, был риск спустить все деньги. Игра сопровождалась разными шоу — кабаре, выступлениями артистов. А если к этому добавить недешевый алкоголь, то на саму ставку попросту могло не хватить денег.

Цены в гостиничных ресторанах кусались: например, в "Английском", где обедали купцы первой гильдии и самые высокопоставленные чины, порция спаржи стоила 75 коп., цыпленок — 60 коп., суп из раков — 1 рубль, стерлядь по-российски — 2 рубля, говядина-филе — 2 рубля 50 коп., мороженое с фруктами — 3 рубля. Полстопки водки (50 мл) можно было выпить за 5 коп., но это в обычном кабаке на окраине. В дорогих же отелях цена варьировалась от 25 копеек до рубля.

Гостиницы. В них киевляне и гости города спускали свои капиталы

"Клубничка": из центра — в яму

Публичные дома в Киеве были разрешены указом царя Николая I в 1843 году. Первые "дома терпимости" размещались на Андреевском спуске и в центре города. По вечерам возле них зажигали красные фонари, по которым ориентировались клиенты. "Жрицы любви" должны были регулярно проходить медосмотр у врачей и только после этого приступать к работе.

В Киеве настоящий бум на публичные дома наступил в начале XX века. Этому способствовало активное развитие строительства. В город приезжало множество разнорабочих, которым после тяжелого дня надо было где-то отдохнуть и расслабиться. Существовали публичные дома и как дома свиданий, где их содержательницы обслуживали незнакомых мужчин, а иногда и их женщин!

В 1885 году в городе произошел грандиозный скандал. В одно из заведений на Андреевском спуске стал частенько наведываться высокий чиновник из губернской администрации. В мае он зашел получить удовольствие у одной из мастериц любовного дела. Но, видно, не выдержал высокого искусства любви и скончался прямо в ее постели… После этого случая генерал-губернатор Дрентельн приказал убрать из центра города все притоны. И этим воспользовались жители захудалой улицы Ямской (Ямы), они предложили властями устроить там квартал с публичными домами. Так и сделали. С тех лет "красные фонари" в городе зажигали только на Ямской. Тамошние публичные дома разделялись на три категории: дорогие — "трехрублевые", средние — "двухрублевые" и самые простые — "рублевые". Они отличались богатством обстановки, степенью чистоты постельного белья.

Напомним, ранее в столице начались масштабные реконструкции парков. Как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне читайте в нашей статье: Парки Киева: в "Отрадном" изуродовали озеро, а в Соломенском ремонтируют площадь

Также недавно эксперт дал совет о том, как двигаться в толпе во время давки в метро. Видео давки в киевском метро всколыхнуло социальные сети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.