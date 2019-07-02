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В Чернигове пронесся ураган: есть пострадавшая

2 июля, 12:26

Из-за сильного ветра ветви деревьев крушили дома, дороги и машины


В Чернигове пронесся ураган: сильный ветер поднялся внезапно и свирепствовал 20 минут. За это время он натворил немало бедствия.

Из-за непогоды ветер валил и вырывал с корнем деревья, а тяжелые ветви крушили дома, дороги и машины. На одной из улиц ствол дерева придавил женщину. Пострадавшую с травмами госпитализировали. Кроме того, ветер обрывал электропровода и оставил без электричества часть города. 

Отметим, что ухудшение погоды сегодня прогнозируют в центральных, восточных и западных областях – там ждут ливней. А вот на юге будет царить жара, там будет до 38 градусов.

Мы уже сообщали, что в Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остался 601 населенный пункт в пяти регионах. А в Ровенской области в Заричненском и Дубровицком районов шквалистый ветер частично повредил крыши пяти школ и 24 жилых домов. 

Напомним, ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:


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Тег ураган, Чернигов, непогода, пострадавшая

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