В Чернигове решили радикально решить проблему мусоропроводов

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко предложил заварить мусоропроводы в многоэтажках города. По его мнению, это будет полезно и местным жителям, и коммунальщикам, а также сэкономить деньги на содержание мусоропроводов.

"Эти все мусорные камеры нужно заваривать и заканчивать с этим", – заявил он.

Идею мэра заварить мусоропроводы поддержали местные коммунальщики, которые говорят, что следить за ними – тяжело и невыгодно.

"Там забивается постоянно на высотках. Пробивать нужно. Люди же бросают все, все, что можно, и доски, и все!" – рассказала дворник Людмила Залозна.

Уборкой мусоропроводов дворники должны заниматься трижды в неделю, причем хрупкие женщины с трудом могут сдвинуть тяжелые контейнеры с места, а тяжелее всего, по их словам – зимой, когда железные баки примерзают к полу.

"Контейнера забиваются, и трудновато. Пробивали уже неоднократно вот это все", – объяснила одна из уборщиц.

В свою очередь, жители многоэтажек от такой инициативы не в восторге. Люди привыкли к мусоропроводам и отказываться от них не хотят. А для пожилых и беспомощных стариков добраться до мусоропроводов на дворе, говорят, вообще невозможная задача.

"Собираю в мисочку – да и вынесу в мусоропровод, да и выкину. А так куда я буду нести?! Надо собирать мне в ведро! Мы против все. – Потому что лифты не делают, с 14 этажа будет нести?! Не будет!!" – говорят жители многоэтажки.

Между тем мэр города настроен решительно: вначале он планирует провести эксперимент – заварить мусоропроводы в одном или нескольких домах.

"Сегодня опыт других городов показывает, что все города, которые прошли этот путь, болезненный для людей, все выиграли. Экономия средств на вывозе этого мусора, на технологии уборки", – подчеркнул Атрошенко.

В свою очередь, бывший глава жилищно-коммунального хозяйства города уверяет, что экономия будет сомнительной.

"Даже если возле каждого подъезда поставить по одному мусорному контейнеру, то это уже довольно-таки значительные средства. Надо не меньше двух с половиной тысяч контейнеров", – объяснил Вадим Антошин.

Главная проблема мусоропроводов, в первую очередь, их изношенность, напомнил экс-глава ЖКХ, и предложил мэрии их обновить, а не заваривать.

Напомним, ранее львовские отходы были обнаружены в Козелецком районе Черниговской области. Жители региона уверены, что для их маленького района это настоящая экологическая катастрофа, при том, что мусорный поток не останавливается.

Ранее на Закарпатье возник серьезный пожар на свалке: к моменту прибытия пожарных огонь распространился на площадь в 60 квадратных метров.