В Чернигове уже 20 детей заразились гепатитом

Госпитализированы еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов

/ Фото: Pixabay

В Чернигове количество госпитализированных детей в результате вспышки гепатита в школе №7 возросло до 20.

Об этом сообщили в Черниговской областной детской больнице.

Ранее сообщалось о 15 заболевших.

Госпитализированы еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов, теперь в медучреждении находятся 20 школьников.

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Отмечается, что им предоставляется необходимое лечение. Состояние детей – средней тяжести. У большинства из них лабораторного подтвержден диагноз "вирусный гепатит А".

Как сообщил сегодня во время совещания в горсовете начальник Управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар, источником инфекции была работница пищеблока учебного заведения. Она госпитализирована еще 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.

За два дня до этого, по словам директора КП "Школьное" Антонины Радченко, эта сотрудница прошла медицинский осмотр, который не показал болезней или их возбудителей. Из-за этого факта все работники пищеблока школы №7 повторно сдают анализы – теперь в частной клинике.

По поручению городского головы Владислава Атрошенко в Чернигове после вспышки гепатита в школе введут более тщательную проверку работников и дополнительные меры для коллективов школьных столовых.

Напомним, в конце прошлой недели в черниговской школе №7 зафиксирована вспышка гепатита. Из-за распространения заболевания медики с 25 октября госпитализировали 12 учеников и сотрудницу пищеблока. В дальнейшем количество госпитализированных детей возросло.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается расследование.

В учебном заведении осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия. Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета. Занятия в школе, которую посещают более 800 учеников, временно приостановили до 1 ноября.

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