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Количество заболевших гепатитом в черниговской школе увеличилось

28 октября, 08:32

У всех госпитализированных - подозрение на гепатит "А"

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Количество учеников одной из школ Чернигова, которые находятся в больнице с подозрением на гепатит "А", увеличилось до 15. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7 утра 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учеников СОШ № 7 г. Чернигов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Напомним, что правоохранители открыли уголовное производство по факту заболевания детей и работницы пищеблока на гепатит в школе №7 в Чернигове.

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Напомним, ранее во Львовской области шесть студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А". Как выяснилось, студенты находились на практике в Одессе.

Кроме того, недавно в Киеве по меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированыс подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

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