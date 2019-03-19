Не включать музыку и не курить: в Чернигове для водителей маршруток ввели строгие правила
Водителей маршруток в Чернигове обязали к аккуратности
В Чернигове городской исполком запретил водителям маршруток запретили одеваться неопрятно, курить и есть за рулем. Журналисты "Сегодня" решили узнать, как относятся к нововведению сами шоферы и их пассажиры.
"Ну, а как в шортах не ездить? В штанах, в этой машине – вы что! Оно ж очень жарко будет!" – возмутился один из водителей.
Его поддержали большинство коллег, а также кондукторы.
"Ну, если проехать в джинсах в жару и человек 50 людей, то, я думаю, это уже слишком жарко. Форма должна быть. – Пусть дают автобусы с кондиционерами, тогда мы будем ездить в формах", – заявили кондукторы и шоферы.
При этом в решении чиновников не указано, за чей счет покупать машины и будет ли форма для сотрудников маршрутного транспорта. В то же время, идея об аккуратной одежде для кондукторов и шоферов принадлежит именно городскому совету.
В мэрии заверили, что требования перевозки пассажиров – не новые, но теперь они будут выполняться.
"Например, если шлепанцы – то это безопасность дорожного движения. Летом у водителей ноги могут с педалей слетать, и это может привести к ДТП. Ну майка-шорты – это же не пляж. Если на пляж – то можно в майках-шортах, а так – мы же предоставляем услугу", – объяснил Александр Рыжий, начальник управления транспорта Черниговского горсовета.
Также запрещена в салонах и музыка, что вызвало еще одну волну возмущения водителей.
"У водителя разгрузка какая-то должна быть за день? Или как робот он должен сидеть эти 15 часов?!" – отметил шофер Анатолий Иванченко.
В свою очередь, пассажирам больше нравится запрет курения.
"Задыхаются люди. Вот, допустим, у меня сердце, у других астма. Ну, короче – нужно!" – уверена Светлана Рябченко.
Среди опрошенных пассажиров много таких, кому важнее цена билета, чем одежда водителя и тишина в салоне. Сегодня в Чернигове проезд в маршрутке стоит шесть гривен.
"Тут главное – добраться до места назначения. – Ну, внешний вид должен быть! Люди заходят – приятно посмотреть, когда внешний вид… А когда в грязном, и так как они ездят это …" – рассказали горожане.
Стоит добавить, что проезд подорожал несколько месяцев назад и о возврате к старым ценам речь не идет. Неизвестно и то, как будут наказывать водителей за нарушения правил перевозки пассажиров – это чиновники оставили на усмотрение перевозчиков.
Напомним, ранее в Киеве водитель маршрутки выломал двери в заполненном автобусе, чтобы туда "больше влезло" пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь). В маршрутке отвалилась задняя дверь – на фото видно, что она лежит рядом с автобусом на асфальте.
Также во время движения на пересечении Харьковского шоссе и улицы Вербицкого от маршрутки отвалились передние двери, которые упали на проезжую часть. Происшествие произошло в час пик, когда эта маршрутка битком набита пассажирами.
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