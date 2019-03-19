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В Запорожье на мосту через Днепр маршрутка "потеряла" колесо: опубликованы фото

Сегодня, 17:55

Инцидент произошел, когда автобус с пассажирами ехал с Хортицы в центр Запорожья

В Запорожье маршрутка "потеряла" колесо на мосту. Фото: inform.zp.ua
В Запорожье маршрутка "потеряла" колесо на мосту. Фото: inform.zp.ua.
В Запорожье на мосту через Днепр маршрутка "потеряла" колесо: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/10e/463/5c910e4638c56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/10e/463/5c910e4638c56.jpg Запорожье Инцидент произошел, когда автобус с пассажирами ехал с Хортицы в центр Запорожья

В Запорожье во время движения по мосту Преображенского, у маршрутки, заполненной пассажирами, отвалилось колесо.

Инцидент произошел, когда микроавтобус следовал с Хортицы в направлении центра города. По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших, сообщает inform.zp.ua.

Между тем, поломанная маршрутка заблокировала одну из полос движения и спровоцировала возникновение "тянучки".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как на мосту Преображенского в Запорожье маршрутка, пытаясь объехать место ДТП, продавила асфальт и зависла над Днепром на высоте около 30 метров. Инцидент произошел в утренний час пик – около 7:30 утра, на выезде с Бабурки.

Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.

А недавно в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

Ранее мы писали, что в Харькове водитель маршрутки за рулем потерял сознание. В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия всего за неделю произошли на одном пригородном маршруте вблизи Харькова. Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика. 

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Тег ДТП, маршрутка, Запорожье

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