В Черниговской области мужчина выращивал элитную коноплю и галлюциногенные грибы

В Черниговской области полицейские задержали мужчину, который в теплице выращивал сортовую коноплю и галлюциногенные грибы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Коноплю выращивали методом капельного орошения, а владелец посева поддерживал особый микроклимат посевов и круглосуточно освещал плантацию. Несколько кило экзотических галлюциногенных грибов росли в лотках и банках.

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Во время обысков в теплице копы изъяли 1000 растений конопли и более десяти килограммов уже высушенной марихуаны. По ценам "черного" рынка стоимость наркотиков составила миллион гривен.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

Также мы сообщали, что более 9 тысяч кустов конопли изъяли с поля в селе Костичаны Новоселицкого района, что на Буковине. Нелегальные посевы обнаружили на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие.

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