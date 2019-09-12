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В Черниговской области на территории военного полигона загорелся лес

12 сентября, 21:12

Площадь возгорания леса составляет около 10 га

/ Фото: dsns.gov.ua

Спасатели ликвидируют пожар настила в лесу на территории военного полигона.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар охватил и самосевные насаждения в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе Черниговской области. Площадь возгорания составляет около 10 га.

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"К тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды с.Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевской лесничества. Работает авиация Специального авиационного отряда ГСЧС Украины г.Нежин. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8", – отметили в ГСЧС.

Авиация уже сделала 4 сбросы воды. Тушение пожара продолжается.

Напомним, что в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация возгораний, которые возникли около полудня 11 сентября вблизи с. Новые Соколы Ивановского района на территории Дымарского лесничества.

"Продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи с. Новые Соколы Ивановского района на площади около 6 га и 14 га в Чернобыльской зоне отдельными очагами, местами переходящими в верховой пожар", – сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Сейчас к тушению пожара привлечены 101 человек личного состава и 12 единиц техники. Также привлечена авиация: два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Жертв и пострадавших нет.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах.

Также несколько дней назад произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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Источник: Сегодня

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