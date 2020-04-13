В Черниговской области от коронавируса вылечились два человека: что о них известно

Глава Черниговской ОГА рассказал о выздоровлении двух инфицированных COVID-19

В Черниговской области два человека, у которых диагностировали коронавирус, сумели одолеть инфекцию.

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

"Двое пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

Также Прокопенко рассказал некоторые детали о выздоровевших пациентах.

"Мужчина из Корюковки, с 31 марта лечился в инфекционном отделении Корюковской центральной районной больницы. Вчера получен повторный негативный результат ПЦР-реакции пациента", - заявил он.

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Кроме того, были протестированы все медики этой больницы, которые контактировали с пациентами. Инфицирование коронавирусом не обнаружено.

"Также уже второй негативный ПЦР-тест засвидетельствовал выздоровление женщины из села Комаровка, которая находилась на госпитализации в Борзнянской ЦРБ", – добавил Прокопенко.

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На лечении в этом медицинском учреждении остается еще пять пациентов с коронавирусом.

"Что касается непосредственно Комаровки, на днях закончился срок самоизоляции у 307 жителей села, которые находились в списках контактных лиц. Таких по Комаровке остается еще 57", - отметил руководитель ОГА.

В то же время, он предупредил, что, "несмотря на обнадеживающие новости, расслабляться очень-очень рано".

"Игнорирование карантином может испортить всю сделанную за последние недели работу, и в любое время в любом населенном пункте вспышка инфекции может повториться. Но впереди – главный вызов – Пасхальные праздники. Давайте придерживаться карантина и требований самоизоляции и планировать празднование Пасхи дома, в узком семейном кругу", - резюмировал Прокопенко.

А тем временем в Украине вместе с карантином появились новые схемы мошенничества. В частности, полицейские рассказали нам, что стали чаще выявлять факты продаж поддельных тестов на коронавирус. А в Нацбанке на днях заявили, что активизировались мошенники, выманивающие персональные данные под предлогом оказать "социальную помощь".

Также мы сообщали, что на Закарпатье контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему помогал пограничник.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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