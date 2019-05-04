В Черниговской области у бывшего военного нашли большой арсенал боеприпасов

В гараже у мужчины нашли патроны, гранаты и запалы к ним













В Черниговской области в Прилуках полиция изъяла большую партию боеприпасов в гараже отставного офицера. Об этом сообщила пресс-служба Нацпролиции области.

В обычном гаражном боксе посреди одного из городских автокооперативов оперативники уголовного розыска вместе с взрывотехниками и кинологами полиции обнаружили рекордный арсенал.

"Одних только ручных гранат Ф-1 и запалов к ним здесь было почти две сотни, а количество упакованных в цинки автоматных патронов значительно превысила 30000 штук. Все боеприпасы полиция изъяла", – говорится в сообщении.

Правоохранители уже задержали владельца незаконного арсенала. Сейчас полиция выясняет мотивы накопления взрывоопасного имущества. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

Также, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.

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