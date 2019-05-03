Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Кривом Роге под колесами авто нашли гранату

3 мая, 14:36

На место происшествия прибыли правоохранители

Фото: полиция
Фото: полиция.

В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об обнаружении боеприпаса. Как было установлено, на территории Покровского района Кривого Рога под машиной нашли гранату. Об этом сообщили в Нацполиции.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что на улице Электрозаводской возле магазина под колесами "Москвича" нашли, предположительно, противотанковую гранату. Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщалось, 28 апреля в Харькове 33-летний мужчина бросил гранату в салон автомобиля. В нем находился 45-летний мужчина. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Пострадавшему ампутировали ноги.

Злоумышленник задержан. По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


Ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег граната, боеприпас

Вы сейчас просматриваете новость " В Кривом Роге под колесами авто нашли гранату". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Голос.UA

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевской области пьяный мужчина с гранатой угрожал взорвать магазин

Сегодня, 12:56

После задержания дебошир заявил полицейским, что его сосед незаконно хранит оружие

В Полтавской области задержан работник полиции, который бросил в пенсионерку гранату

30 апреля, 20:12

В результате взрыва женщина получила проникающие осколочные ранения

Мужчина, бросивший гранату в автомобиль в Харькове, заявил, что хотел пошутить

30 апреля, 01:49

В момент происшествия мужчина был пьян

Взрыв гранаты в Киеве: шокирующие подробности семейной трагедии

30 апреля, 01:12

Причиной жуткой истории мог быть семейный конфликт

Определен признак приближающейся преждевременной смерти

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

6 привычек, которые программируют на бедность

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

"Порошенко подчинится указу Зеленского о досрочном роспуске Рады"

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Красивая семья: Анастасия Заворотнюк поделилась редким фото семьи

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Экс-министр рассказал о последствиях победы Порошенко на выборах