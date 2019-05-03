В Кривом Роге под колесами авто нашли гранату

На место происшествия прибыли правоохранители

Фото: полиция.

В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об обнаружении боеприпаса. Как было установлено, на территории Покровского района Кривого Рога под машиной нашли гранату. Об этом сообщили в Нацполиции.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что на улице Электрозаводской возле магазина под колесами "Москвича" нашли, предположительно, противотанковую гранату. Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщалось, 28 апреля в Харькове 33-летний мужчина бросил гранату в салон автомобиля. В нем находился 45-летний мужчина. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Пострадавшему ампутировали ноги.

Злоумышленник задержан. По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

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