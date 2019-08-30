Продавал оружие по интернету: в Днепре будут судить 23-летнего парня

Мужчина скупал оружие и боеприпасы, а потом продавал их в сети

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области будут судить мужчину, который подозревается в том, что он организовал незаконный бизнес – 23-летнему парню инкриминируют скупку оружия и боеприпасов с последующей перепродажей их через всемирную сеть.

Во время закупки очередной партии оружия подозреваемого задержали полицейские, а позже, когда копы проводили санкционированный обыск, было обнаружено два самодельных пистолета и около 100 патронов, которые хранились без необходимых документов.

"Днепропетровской мест­ной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей "ношение, хранение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения", — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В данный момент продолжаются судебные разбирательства. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Житомирской области разоблачили военных, которые воровали и продавали оружие из воинской части.

Также сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Как выяснили оперативники, местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части, сообщили в пресс-центре СБУ.

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