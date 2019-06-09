Масштабное ДТП во Львовской области с грузовиком: более 15 пострадавших
Среди потерпевших – жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и Тернополя
Вслед за тройным ДТП в Ровенской области на Западной Украине произошла новая дорожная авария, в результате которой пострадали более полутора десятков человек.
Инцидент случился вечером 8 июня на автодороге Львов – Тернополь в городе Золочев (Львовская область), когда грузовой автомобиль "ГАЗ" под управлением 36-летнего жителя Бугского района столкнулся с микроавтобусом и легковым автомобилем Opel.
При этом из грузовика выпала бочка и повредила еще две легковушки.
Вследствие ДТП получили травмы 16 человек, включая 12 пассажиров, которых перевозил микроавтобус. Среди них – жители Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, а по факту случившегося было открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством").
Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.
Мы также писали, что ранее на этой неделе в результате ДТП вблизи населенного пункта Николаевка в Херсонской области два человека погибли и один был травмирован.
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