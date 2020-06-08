В ДТП в Житомирской области насмерть разбились трое взрослых и младенец (фото)

Двух пострадавших доставили в местную больницу

В Житомирской области, где автомобиль "скорой" столкнулся с легковушкой, в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции области.

ДТП произошло 8 июня около 10:00 на автодороге Овруч – Словечное, вблизи с. Скребеличи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 9-месячная девочка, жительницы г. Овруча. Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и доставлены в местную райбольницу", - говорится на сайте правоохранителей.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в Житомирской области грузовик столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибли три человека.

Кроме того, в селе Здвижевка Бородянского района в Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

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