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В Херсоне бродячая собака покусала ребенка

Сегодня, 18:27

Случайные прохожие вызвали бригаду скорой помощи

Фото: Pixabay

В Херсоне бродячая собака покусала малолетнего ребенка, который вышел погулять во дворе частного дома.

Как сообщает газета "Новый день", псина клыками разодрала ребенку кожу. Случайные прохожие вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи.

Заместитель главного врача клинической больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных Тамара Диасамидзе рассказала, что с начала 2019 года в городской травмпункт поступили около 50 пациентов, пострадавших от укусов бездомных животных.

Согласно статистике, каждый пятый получил рваные раны кожи после общения с беспризорными кошками, а каждый четвертый пострадал от агрессии бездомной собаки.

Порядка десяти жителей Херсона и области пострадали от укусов совершенно разных животных, с которыми человек общается достаточно редко. Укусы жителям Херсонщины наносили ежи, летучие мыши, енотовидные собаки и хорьки.

По словам медика, все дикие животные могут оказаться возбудителями бешенства.

Так, во Львовской области 68-летнюю жительницу села Милятин укусила ее собака. Из-за этого женщина оказалась в коме. Прогнозы врачей неутешительные – пенсионерку, скорее всего, не спасти.

Также, в центре Запорожья бродячая собака покусала девочку, которая гуляла с родителями.  Собака поселилась вместе с щенками в кустах возле памятника сталевару и, видимо, хотела защитить потомство

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Тег собака, Херсон, укус, Бешеная собака

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