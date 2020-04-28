В Херсоне человек в черной маске разбрасывал гранаты (фото)

В Херсоне ночью неизвестный взорвал две гранаты во дворе одного из домов на улице Пушкинской.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информация о взрыве поступила около часа ночи 28 апреля.

"Около 01:08 в "Единый центр 102" позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что слышала, как прогремел взрыв возле ее домовладения", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Возле дома, где произошел взрыв, были обнаружены остатки гранат.

"В результате взрыва повреждено оконное стекло и фасад дома. Никто из граждан не пострадал. Остатки взрывных устройств изъяты и направлены на экспертизу. Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина бросил две гранаты в сторону дома", - отметили копы.

В настоящее время стражи порядки проверяют камеры видеонаблюдения и выясняют обстоятельства происшествия, а также принимают меры по раскрытию преступления.

"Открыты уголовные производства по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Злостное хулиганство". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается", - заявили в полиции.

В свою очередь местные жители в социальных сетях отметили, что взрывы прогремели во дворе дома, где живет мужчина с криминальным прошлым. Также были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен вероятный преступник.

Напомним, ранее в Днепре на Рубиновом бульваре восьмилетний мальчик пострадал в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны, который он нашел на улице.

Также мы сообщали, что в Винницкой области взорвалась граната, в результате чего несколько человек получили тяжелые ранения.

Кроме того, в Запорожской области при взрыве гранаты погибли двое мужчин. Инцидент произошел во время застолья.

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