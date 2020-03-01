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В Херсоне наркоман забил насмерть сына подруги

1 марта, 13:52

Станислав Кожемякин

21-парень убил малыша за то, что тот криками мешал ему отдыхать

Не успели жители Херсонской области отойти от убийства новорожденной девочки собственной матерью в Олешках, как правоохранительные органы задержали 21-летнего жителя Новой Каховки по подозрению в убийстве другого малыша.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, о произошедшем сообщила мать ребенка. По словам 21-летней женщины, ее сожитель избил ее сына (1 год и 8 месяцев) за то, что тот кричал и мешал отдыхать.

Несмотря на то, что ребенку стало плохо, ему не вызвали врача, а уложили в постель и через некоторое время он умер. Узнав о гибели малыша, мужчина убежал, но в течение часа был задержан.

Оказалось, что у него и в прошлом регулярно случались проблемы с законом, а также что он употреблял наркотические вещества. Кроме того, по словам соседей пары, они постоянно ссорились и вели антисоциальный образ жизни.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье за умышленное убийство малолетнего ребенка, за что злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине, а суд изберет ему меру пресечения на время досудебного расследования.

Напомним, что этой зимой в городе Голая Пристань Херсонской области едва не замерзла насмерть полугодовалая девочка – родители ребенка напились и просто забыли коляску на морозе.

А прошлым летом мы писали об убийстве в Херсонской области 33-летней женщины и двух ее сыновей 7 и 9 лет.

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Херсон детоубийца Херсонская область убийство детей

Источник: Сегодня

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