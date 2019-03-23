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В Херсоне мужчина закрылся в квартире и грозился взорвать гранату

Сегодня, 10:21

Мужчину задержали после четырех часов переговоров

В Харькове возле детсада нашли корпус гранаты
В Харькове возле детсада нашли корпус гранаты. Фото: Нацполиция
В Херсоне мужчина закрылся в квартире и грозился взорвать гранату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bba/fbe/5c8bbafbefcc2.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bba/fbe/5c8bbafbefcc2.jpeg Другие регионы Мужчину задержали после четырех часов переговоров

В Херсоне полицейские задержали мужчину, который закрылся в своей квартире и угрожал взорвать гранату. Как сообщила одна из жительниц дома, инцидент произошел после прибытия наряда патрульной полиции, который вызвали из-за пьяного дебоша в квартире, соседней с квартирой, в которой живет 49-летний мужчина.

"Насколько мне известно со слов соседей, к этому мужчине примерно в 20 часов 22 марта пришли сотрудники полиции, позвонили в дверь и на вопрос "Кто там?" ответили, что они – сотрудники полиции, и хотели бы пообщаться с ним по поводу его соседей. Реакция мужчины оказалась совершенно неожиданной: он заявил, что у него – граната, которую намерен взорвать", – сообщила свидетель происшествия.

В свою очередь, сотрудники Олешковского горотдела полиции заявили, что копы приезжали именно к этому мужчине для проведения у него санкционированного обыска – ранее за дезертирство его приговорили к наказанию, не связанному с лишением свободы.

После угроз мужчины взорвать гранату начальник областного управления полиции Артур Мериков принял решение о введении в действие специальной операции "Гром". Из здания были эвакуированы жители соседних квартир, а полицейские оцепили место происшествия.

После четырех часов переговоров мужчина все же впустил сотрудников полиции в свою квартиру и у него был "изъят предмет, похожий на боеприпас, который будет направлен на экспертизу".

Кроме того, сообщается, что было открыто уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Ранее в городе Белая Церковь Киевской области нетрезвый молодой человек открыл дверь подъехавшего такси и бросил внутрь гранату. Об инциденте в полицию сообщил 26-летний местный житель. По его словам, ему позвонила жена, которая в настоящий момент живет с другим мужчиной, и попросила о помощи. В частности, женщина пожаловалась, что ее нынешний сожитель в нетрезвом состоянии устроил скандал. Мужчина вызвал такси и поехал спасать жену. Вместо нее из дома вышел нетрезвый сожитель женщины. Открыв дверцу такси, он бросил внутрь гранату, прокричав: "Никто никуда не едет! С Новым годом!". К счастью, взрывоопасный предмет оказался муляжом.

Кроме тогов начале ноября 2018 года 24-летний парень подорвался на гранате возле автомобиля на Харьковском шоссе. Позже оказалось, что парень совершил самоубийство возле дома бывшей девушки.

Чуть позже на Троещине "ухажер" бросил гранату в машину бывшей возлюбленной. Сначала парень следил за девушкой, а потом перешил более решительным действиям.

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Тег взрыв, граната

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УНИАН

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