На Троещине "ухажер" бросил гранату в машину бывшей возлюбленной

Сначала парень следил за девушкой, а потом перешил более решительным действиям

В Деснянском районе Киева произошло ЧП – парень бросил боевую гранату в автомобиль своей бывшей девушки. Инцидент произошел в субботу, 3 ноября, около 22:20.

В полицию поступил звонок о том, что в автомобиле Honda Accord на Троещине лежит боевая граната. Чуть позже оказалось, что автомобиль принадлежит девушке, а ее бывший ухажер следит за ней и угрожает. В очередной раз он встретил свою бывшую и после словесной перепалки, бросил гранату ей в автомобиль. После содеянного он сбежал с места происшествия.

На место инцидента были вызваны патрульные полицейские и взрывотехники. Территория вокруг автомобиля была огорожена, а гранату изъяли и отправили на экспертизу.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее сообщалось, что несколькими днями ранее на Харьковском массиве в Киеве молодой парень подорвал себя гранатой.

Также напомним, ночью 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Тогда взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, на Подоле в начале мая от взрыва гранаты погиб мужчина. Позже стало известно, что погибшим оказался ветеран войны на Донбассе.