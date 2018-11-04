На Троещине "ухажер" бросил гранату в машину бывшей возлюбленной

Сегодня, 07:30

Сначала парень следил за девушкой, а потом перешил более решительным действиям

На Троещине "ухажер" бросил гранату в машину бывшей возлюбленной

В Деснянском районе Киева произошло ЧП – парень бросил боевую гранату в автомобиль своей бывшей девушки. Инцидент произошел в субботу, 3 ноября, около 22:20.

В полицию поступил звонок о том, что в автомобиле Honda Accord на Троещине лежит боевая граната. Чуть позже оказалось, что автомобиль принадлежит девушке, а ее бывший ухажер следит за ней и угрожает. В очередной раз он встретил свою бывшую и после словесной перепалки, бросил гранату ей в автомобиль. После содеянного он сбежал с места происшествия.

На место инцидента были вызваны патрульные полицейские и взрывотехники. Территория вокруг автомобиля была огорожена, а гранату изъяли и отправили на экспертизу.

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Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее сообщалось, что несколькими днями ранее на Харьковском массиве в Киеве молодой парень подорвал себя гранатой.

Также напомним, ночью 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Тогда взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, на Подоле в начале мая от взрыва гранаты погиб мужчина. Позже стало известно, что погибшим оказался ветеран войны на Донбассе.

 
Киев, граната, троещина, жених, автомобиль

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Информатор

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