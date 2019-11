В Херсоне пенсионерка выгнала на мороз сына с двухлетним ребенком

/ Фото: Нацполиция

В полицию Херсона обратился мужчина, который рассказал, что родная мать выгнала из дому его с двухлетней дочерью. По его словам, они находятся на улице на морозе и им некуда идти.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, на вызов выехала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия и мобильная бригада социально-психологической помощи.

"68-летняя женщина пояснила, что ее сын ведет антиобщественный образ жизни и много лет назад ушел из дому. Она выписала его из дома, и он не имеет никаких прав на ее имущество. Несколько месяцев назад мужчина вернулся к матери с женой и дочерью. Она позволила им жить в ее доме, но через некоторое время выгнала невестку из-за недостойного, на ее взгляд, поведения", – говорится в сообщении.

В свою очередь, мужчина заявил, что не знает причины, по которой мать выгнала из дому его и внучку.

"По его словам, вечером он вернулся с работы, а мать отдала ему вещи и с ребенком выгнала из дома. Девочка стучала в двери и просила бабушку открыть, но женщина сказала, что не хочет больше видеть сына и внучку", – добавили в полиции.

В свою очередь, мужчина признался, что ему некуда идти и негде ночевать. Сотрудники полиции сообщили об этом в социальную службу, и мужчину с дочерью поместили в больницу.

"В отношении пенсионерки полицейские составили административный протокол по статье "Совершение домашнего насилия", – резюмировали копы.

