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В Херсоне полицейские попали в ДТП: госпитализировали пять человек

6 апреля, 05:35

Тина Наринецкая

За расследование обстоятельств аварии взялись сотрудники ГБР

В Херсоне в жуткое ДТП попал полицейский автомобиль – Skoda Rapid копов столкнулась с ВАЗ-2108. Все подробности аварии рассказали в пресс-службе местной полиции.

Все произошло 5 апреля на перекрестке улиц Украинская и Тираспольская. Как выяснилось, ВАЗ 2108 ехал по второстепенной дороге по Тираспольской, а Skoda – по главной Украинской. Столкновение было настолько сильным, что ВАЗ перевернулся.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлены двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров "ВАЗа"", – рассказали в полиции.

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За расследование аварии уже взялись работники Государственного бюро расследований и следственного управления областной полиции.

Напомним, недавно в Борисполе Киевской области произошло смертельное ДТП – полицейский автомобиль Renault Doker сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Кроме того, недавно в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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Херсон столкновение госпитализация автомобили пострадавшие полицейские

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