В Херсоне столкнулись четыре машины, одна перевернулась: фото

В результате столкновения был госпитализирован один человек

В Херсоне на улице Потемкинской 18 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись сразу четыре автомобиля.

Как сообщили журналисты издания "Типичный Херсон" со ссылкой на очевидцев и участников происшествия, Mazda, выезжая со двора пятиэтажки, не вписалась в поворот и врезалась в ехавший навстречу Audi.

В свою очередь, Audi ударился боротом о Peugeot, а Mazda, не останавливаясь и увеличивая скорость, поехал дальше и столкнулся с ехавшим навстречу Kia.

После этого столкновения потерявшая управление Mazda сбила знак пешеходного перехода и, потеряв колесо, вылетела на улицу Гирского и перевернулась. В Audi и Peugeot никто не пострадал. Водитель Kia получил ушиб головы – его увезла скорая помощь.

Мать и дочь, которые ехали в Mazda, выбирались из машины самостоятельно и видимых повреждений не получили.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram