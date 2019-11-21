В Херсоне велосипедист отдавил горожанину "мужское достоинство"

Инцидент произошел после того, как пьяный мужчина заснул на дороге

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Херсоне местный житель попал в больницу после того, как он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул прямо на проспекте 200-летия города и велосипедист отдавил ему "мужское достоинство".

48-летний горожанин получил серьезный ушиб интимной части тела и был госпитализирован в клиническую больницу имени Лучанского, сообщает "Типичный Херсон".

Журналисты издания отмечают, что подобные случаи в городе происходили не раз – пьяные горожане попадали под машины, засыпая прямо посреди дороги.

Напомним, недавно в Винницкой области полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать пьяного тракториста. Как оказалось, нетрезвый шофер сбил женщину, которая с велосипедом шла по грунтовой дороге, а во время оформления ДТП 60-летний мужчина решил уехать.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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