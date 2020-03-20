В Херсонской области копы попали в ДТП: один полицейский погиб, еще один ранен

Авария произошла утром 20 марта на одной из дорог области

В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб полицейский, еще один оказался в больнице.

Об этом сообщили на официальном сайте областного управления Национальной полиции.

"20 марта, около 11 часов поступило сообщение об аварии с потерпевшими в Чаплинском районе. Предварительно установлено, что в результате столкновения служебного автомобиля районного отделения полиции ВАЗ-2107 с автомобилем Volkswagen Passat погиб один полицейский", - говорится в сообщении.

В результате аварии еще один сотрудник полиции получил ранения и был госпитализирован.

Как стало известно, в ДТП погиб начальник сектора уголовного розыска. Оперуполномоченный, который находился за рулем ВАЗа и водитель иномарки доставлены на обследование в районную больницу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на протяжении февраля 2020 года на дорогах Украины произошло 12 672 аварии, в которых погибли 211 человек.

Добавим также, что в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 аварий, в которых погибли 3454 человека.

Стоит добавить, что во Львове шофер, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате была травмирована молодая женщина.

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