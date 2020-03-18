За месяц в Украине стало больше ДТП, серьезно выросло число погибших и раненых

Количество аварий, погибших и раненых в авариях за месяц серьезно выросло

На протяжении февраля 2020 года на дорогах Украины произошло 12 672 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 211 человек.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с февралем 2019 года показатели аварийности на дорогах серьезно увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 20,13% (в прошлом году за февраль было зафиксировано 10 549 аварий).

В дорожных происшествиях ранения получили 2156 человек (в 2019 году – 1524), что на 33,10% больше, чем в прошлом году. Также серьезно выросло и число жертв автокатастроф – если в феврале 2019-го на дорогах погибли 172 человека, то в 2020-м – 211 человек, на 22,67% больше.

Стоит напомнить, что в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 аварий, в которых погибли 3454 человека.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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