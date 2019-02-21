В Херсонской области легковушка врезалась в дерево: погиб водитель

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Херсонской области.

В Херсонской области легковушка врезалась в дерево: погиб водитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e79/739/5c6e79739c852.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e79/739/5c6e79739c852.jpg 2019-02-21T12:34:00+02:00 Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Херсонской области легковой автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево. Погиб водитель легковушки, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 20 февраля в селе Инженерное. По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.





"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Херсонской области легковушка врезалась в дерево: погиб водитель". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.