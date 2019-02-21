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В Херсонской области легковушка врезалась в дерево: погиб водитель

Сегодня, 12:34

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Фото: ГУНП в Херсонской области
Фото: ГУНП в Херсонской области.
В Херсонской области легковушка врезалась в дерево: погиб водитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e79/739/5c6e79739c852.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e79/739/5c6e79739c852.jpg Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

В Херсонской области легковой автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево. Погиб водитель легковушки, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 20 февраля в селе Инженерное. По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Херсон, легковушка, кювет, погибший

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