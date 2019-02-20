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Пьяный водитель, устроивший ДТП в Одессе, пытался подкупить полицейских

Сегодня, 21:28

Мужчина положил 10 000 грн на полку подлокотника

Фото: Pixabay
Пьяный водитель, устроивший ДТП в Одессе, пытался подкупить полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/daa/1ee/5c6daa1ee2330.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/daa/1ee/5c6daa1ee2330.jpg Одесса Мужчина положил 10 000 грн на полку подлокотника

Мужчину, попавшего в ДТП в Суворовском районе Одессы, обвинили в намерении подкупить полицейских, чтобы избежать ответственности. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, патрульные обнаружили, что водитель Mercedes-Benz с признаками опьянения врезался в забор на ул. Наливной. 

Для проведения медицинского освидетельствования нарушителя повезли в областную психиатрическую лечебницу на ул. Академика Воробьева на служебной машине.

"По дороге мужчина пытался подкупить правоохранителей. Так, он положил 10 000 грн на полку подлокотника", — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас стражи порядка проводят досудебное расследование. Если вину нарушителя докажут, ему грозит штраф до 12 500 грн или лишение свободы сроком от двух до четырех лет.

Ранее мы писали, что в Одесской области в результате наезда автомобиля "ВАЗ" погибла 11-летняя девочка. 

Напомним, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

 

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Тег ДТП, пьяный, пьяный водитель

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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