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В Херсонской области машина после ДТП въехала на остановку: двое погибших

6 июня, 14:28

Еще один человек получил ранения

Два человека погибли и один травмирован в результате ДТП, которое случилось сегодня утром в Геническом районе Херсонской области вблизи населенного пункта Николаевка.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в области, на 514 км автодороги Харьков-Симферополь-Ялта между автомобилями "Volkswagen Passat B6" и "ВАЗ 2106" произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта "Николаевка".

Здесь семья местных жителей ждала рейсового автобуса. В результате наезда "Фольксвагена" на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи.

Также в Геническую районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, его степень травмирования устанавливается.

На месте происшествия
На месте происшествия

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Виновник происшествия будет задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщалось, один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на Одесской трассе под Киевом.

Также мы сообщали о крупном ДТП с маршрутным автобусом:


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Тег ДТП, смерть, остановка, Херсонская область

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