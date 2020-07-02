Смыло с матраса: на херсонском курорте в море утонула трехлетняя девочка

В Херсонской области на пляже, где разрешили отдыхать во время карантина, в Железном Порту трехлетняя девочка, которая приехала на курорт вместе со своей бабушкой и ее сожителем.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 1 июля.

"Девочка находилась на матрасе со взрослым человеком. В какой-то момент ребенка волной снесло с матраса в воду. К сожалению, пока ее нашли и достали на поверхность, произошло необратимое", - отметили спасатели.

В ГСЧС подчеркнули, что гибель ребенка произошла в первый же день пребывания на курорте.

"По факту гибели ребенка сотрудниками Нацполиции открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Спасатели дали ряд важных советов отдыха с детьми на море, которые позволят сделать пребывание на курортах максимально безопасным:

- никогда не теряйте детей из поля зрения во время купания в море: как правило, в случае неожиданных ситуацией в воде дети оказываются растерянными и не всегда могут вовремя начать кричать и звать на помощь;

- малышей до трех лет вообще не стоит пускать в самостоятельное плавание;

- детей в возрасте до одного года нужно держать в воде исключительно на руках;

- не стоит отплывать от берега с малолетними детьми на матрасе, лучше покатать их вдоль берега, желательно надеть на ребенка надувной спасательный жилет или нарукавники – именно эти предметы могут сыграть важную роль в спасении жизни детей;

- отдыхая с детьми, не позволяйте себе распивать алкоголь.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

Напомним, в прошлом году в июне утонули больше сотни украинцев. Тогда ГСЧС начала устраивать рейды по отечественным пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:

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