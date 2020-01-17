В Хмельницкой области на взятке поймали полицейского: что ему грозит

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

В Шепетовке Хмельницкой области задержали полицейского, который вымогал взятку от мужчины. Копа поймали с поличным.

К копам обратился местный житель. Мужчина пожаловался на одного из работников руководящего звена местной полиции и заявил, что тот требовал у него деньги. Выяснилось, что накануне новогодних праздников полицейские проверяли документы на реализацию пиротехники на местном рынке. Заявитель документов на торговлю товаром не имел, и полицейские опечатали и изъяли пиротехнику.

В тот же день начальник сектора реагирования патрульной полиции Шепетовского ОП потребовал от мужчины 1,5 тысячи долларов США. За эти деньги он обещал вернуть товар и не препятствовать его продаже.

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Мужчина встретился с 31-летним полицейским и отдал ему деньги. Но на месте взяточника уже поджидали его коллеги – мужчину задержали с поличным.

"Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – рассказали в пресс-службе местной полиции.

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