В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с военными: авто загорелись (фото и видео)

В Хмельницкой области военный КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли три человека.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

ДТП произошло на трассе Стрый – Знаменка между селами Поляны и Копачовка Волочисского района.

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

По предварительной информации, водитель легковушки Audi не справился с управлением и влетел в грузовик. В результате столкновения обе машины загорелись. Пламя было такой силы, что КамАЗ сгорел дотла.

На место инцидента выехали спасатели.

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Реклама / Фото: Сегодня

Полиция сообщает о трех погибших. Аварию уже расследует ГБР.

/ Фото: Сегодня

Напомним, ранее на трассе Полтава – Александрия с дороги в кювет слетел военный грузовик с пассажирами.

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Также сообщалось, что в Кировоградской области военный грузовик сбил дорожников.

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