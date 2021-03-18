В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с военными: авто загорелись (фото и видео)

В Хмельницкой области военный КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли три человека.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
ДТП произошло на трассе Стрый – Знаменка между селами Поляны и Копачовка Волочисского района.
По предварительной информации, водитель легковушки Audi не справился с управлением и влетел в грузовик. В результате столкновения обе машины загорелись. Пламя было такой силы, что КамАЗ сгорел дотла.
На место инцидента выехали спасатели.
Полиция сообщает о трех погибших. Аварию уже расследует ГБР.
Напомним, ранее на трассе Полтава – Александрия с дороги в кювет слетел военный грузовик с пассажирами.
Также сообщалось, что в Кировоградской области военный грузовик сбил дорожников.
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