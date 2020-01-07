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В Хмельницкой области спасатели вытащили из снежного плена детей: фото

7 января, 05:27

Грузовик буквально застрял в заносе

Фото: ГСЧС в Хмельницкой области

Фото: ГСЧС в Хмельницкой области

В Хмельницкой области дети чуть ли не пострадали от непогоды – грузовик с малышами застрял в снежном заносе и не мог из него выбраться самостоятельно.

На помощь застрявшим бросились спасатели. Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, инцидент произошел около двух часов ночи 6 января близ села Кушнировка Волочисского района. В грузовике ГАЗель находились дети 10 и 8 лет.

"Прибыв по вызову чрезвычайники с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали грузовик на расчищенную участок дороги, после чего водитель мог продолжить движение самостоятельно", – рассказали в ГСЧС.

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Фото: ГСЧС в Хмельницкой области

Всего спасатели вытащили из снежного плена четырех человек.

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Фото: www.radiosvoboda.org

Ранее мы писали, что на высокогорье украинских Карпат, где сохраняется высокая опасность схода лавин, высота снежного покрова местами достигает 61 сантиметра.

Также мы сообщали, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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