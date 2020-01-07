В Хмельницкой области спасатели вытащили из снежного плена детей: фото

Фото: ГСЧС в Хмельницкой области

В Хмельницкой области дети чуть ли не пострадали от непогоды – грузовик с малышами застрял в снежном заносе и не мог из него выбраться самостоятельно.

На помощь застрявшим бросились спасатели. Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, инцидент произошел около двух часов ночи 6 января близ села Кушнировка Волочисского района. В грузовике ГАЗель находились дети 10 и 8 лет.

"Прибыв по вызову чрезвычайники с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали грузовик на расчищенную участок дороги, после чего водитель мог продолжить движение самостоятельно", – рассказали в ГСЧС.

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Фото: ГСЧС в Хмельницкой области

Всего спасатели вытащили из снежного плена четырех человек.

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