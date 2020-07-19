В Хмельницкой области водитель сбил ребенка: уровень алкоголя у мужчины превышал норму в девять раз

Пьяное вождение в Украине остается одной из важных проблем, которая часто приводит к летальным последствиям. Только за 2019 год зафиксировали 116 000 фактов вождения в нетрезвом состоянии. Такой случай произошел в Хмельницкой области – пьяный водитель сбил школьницу, которая шла по обочине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел в городе Староконстантинов. 33-летний местный житель на автомобиле Seat Ibiza, допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги в попутном направлении.

Пострадавшую с телесными повреждениями отвезли в травматологическое отделение районной больницы.

Полицейские, которые прибыли на вызов, проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 1,78 промилле, что в девять раз превышает допустимую норму.

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Следователи уже открыли уголовное производство.

Подобный инцидент случился в Киевской области, где пьяный водитель микроавтобуса сбил 13-летнюю девочку.

Напомним, с 1 июля вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Но уже 2 июля Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

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